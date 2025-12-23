حمد الله يبقي آمال الشباب في الخليجية

أبقى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، آمال فريقه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال الخليج للأندية، بعد أن قاده إلى تعادل مثير 2ـ2 أمام الريان القطري، في اللقاء الذي جرى، الأربعاء، على ملعب الشباب ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتقدم الريان سريعًا في الشوط الأول، حين سجل البرازيلي ويسلي روبيريو هدفين في الدقيقتين «5» و«11»، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، عاد الشباب إلى أجواء المباراة، وقلص الفارق «51» عبر عبد الله معتوق بعد تمريرة من المغربي عبد الرزاق حمد الله، قبل أن يعود الأخير ويسجل هدف التعادل «56»، مانحًا فريقه نقطة ثمينة أبقت حظوظه قائمة حتى الجولة الأخيرة.

ورفع الشباب رصيده إلى ثلاث نقاط بعد ثلاثة تعادلات متتالية، اثنتان أمام الريان وواحدة أمام النهضة العُماني، فيما وصل الريان إلى ست نقاط بعد فوزه على تضامن حضرموت وتعادله مع الشباب والنهضة.

ويلاقي الشباب في الجولة الخامسة نظيره النهضة العُماني، فيما يلتقي الريان فريق تضامن حضرموت في وقت يحدد لاحقًا.