بمشاركة ثلاثي روشن.. السنغال تجدد نجاح البدايات

استهلّ المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم بطولة كأس الأمم الإفريقية بانتصار، لنسخة سادسة على التوالي، مُلحقًا ببوتسوانا الهزيمة 3ـ0، الثلاثاء، على ملعب طنجة الكبير، ضمن الجولة الأولى من رابع مجموعات النسخة الجارية «المغرب 2025».

وسجّل المهاجم نيكولاس جاكسون الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 40 و58، فيما أضاف بديله شريف ندياي، رأس الحربة، الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

وشارك من بداية المباراة السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، ومواطناه خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، وساديو ماني، جناح النصر، وظلّ الأول والثاني على أرض الملعب حتى صافرة النهاية، فيما غادر الأخير مستبدلًا في الدقيقة 78.

ولم يقدم ماني وكوليبالي أي مساهمات تهديفية في المباراة، بينما حافظ ميندي على نظافة شباكه.

وبدأ منتخب «أسود التيرانجا» مشواره في البطولة بانتصار، على غرار النسخ الخمس الماضية 2015 و2017 و2019 و2021 و2023.

وتعود آخر هزيمة له في الجولة الأولى إلى نسخة 2012 عندما انطلق بالخسارة 1ـ2 أمام زامبيا، ثمّ غاب عن بطولة 2013، وبعدها بدأ سلسلته المستمرة لست نسخ متتالية.

وأنهى السنغاليون الجولة في صدارة المجموعة بثلاث نقاط، متقدّمين على الكونغو الديمقراطية بفارق الأهداف، فيما تذيّلت بوتسوانا الترتيب خلف بنين.

وفي الجولة الثانية، التي ستلعب السبت المقبل، تلتقي السنغال بالكونغو، فيما تتواجه بوتسوانا مع بنين.