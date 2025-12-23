3 تغييرات اتحادية.. و7 أجانب أمام ناساف

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهة ناساف الأوزبكي، الثلاثاء، في سادس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة بتشكيلة أساسية تضم لاعبين أجانب، وطالتها ثلاثة تغييرات مقارنة بالتي شاركت في مباراة الدحيل القطري الماضية.

وتضمنت التغييرات التي اعتمدها البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، دخول كل من حسن كادش، وحامد الغامدي، وأحمد الغامدي، إلى القائمة الأساسية عوضًا عن الألباني ماريو ميتاي، والصربي كارلو سيميتش، والجزائري حسام عوار.

أما قائمة الأجانب السبعة فضمت: الصربي بريدراج رايكوفيتش، البرتغالي دانيلو بيريرا، الفرنسي نجولو كانتي، ومواطنيه كريم بنزيما وموسى ديابي، والبرازيلي فابينيو تفاريس، والهولندي ستيفن بيرجوين، حسبما كشف عنه النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» قبل نحو ساعة من موعد المباراة المقررة على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبخلاف الأجانب، أبقى كونسيساو على مهند الشنقيطي أساسيًا بعدما كان ضمن التشكيلة التي بدأت لقاء الدحيل الماضي.

في المقابل، تألقت قائمة الاحتياط من 12 لاعبًا منهم ثلاثة أجانب وهم: الصربي سيميتش، الألباني ميتاي، والبرتغالي روجر فيرنانديش، إضافة إلى محمد العبسي، أحمد شراحيلي، أحمد الجليدان، عوض الناشري، محمد فلاته، فيصل الغامدي، صالح الشهري، عبد العزيز البيشي، وعبد الرحمن العبود.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل ناساف مجموعة الغرب دون نقاط.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري بمجموعة الغرب، والأمر ذاته ينطبق على مجموعة الشرق، بحيث يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في كل مجموعة.