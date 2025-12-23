ماني.. رقم جديد في آخر 15 عاما

أطلق السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، على مرمى بوتسوانا، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من رابع مجموعات كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025»، عددًا من التسديدات لم يصل إليه أي لاعب خلال مباراة واحدة في البطولة منذ 15 عامًا.

وسدّد ماني 6 كرات على المرمى خلال المباراة التي انتهت بفوز السنغال 3ـ0 على ملعب طنجة الكبير.

وطبقًا لرصد منصة «أوبتا» الرقمية، المتخّصصة في الإحصاءات الرياضية، يعدّ هذا الرقم هو الأعلى للاعب خلال مباراة واحدة ضمن البطولة منذ نسخة 2010 على الأقل.

ولم تنجح تسديدات ماني في دخول شباك جواتسيوني فوكو، حارس مرمى المنتخب البوتسواني، الذي تصدى لـ 14 كرة إجمالًا خلال اللقاء، وفق موقع «سوفاسكور».

وشارك جناح النصر أساسيًا، ثم خرج في الدقيقة 78 ودخل بدلًا منه باتي سيس، لاعب الوسط.