المحمادي يبحث معوقات أندية الباطن ورفحاء

أنهى سمير المحمادي، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، زياراته الميدانية الأولى لأندية محافظتي حفر الباطن ورفحاء، والقيصومة، التضامن، والنجم الأزرق، والباطن.

وتأتي الزيارة عقب الاستبيان الذي بعثته الأمانة العامة للاتحاد إلى الأندية في أكتوبر الماضي، بهدف الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجهها، والتعرّف على احتياجاتها، وفقًا لما كشفه لـ «الرياضية» مصدر خاص.

وكان الاستبيان يهدف إلى تقييم العمل الإداري داخل الاتحاد، وقياس مستوى العلاقة والتواصل مع الاتحاد، إلى جانب رصد التحديات والمقترحات التطويرية، وتضمن الاستبيان سبعة فصول رئيسة أبرزها التشريعات والأنظمة، الفئات السنية، التواصل والعلاقات.

ويواصل المحمادي الأسبوع المقبل زيارته الثانية طبقًا للمصدر ذاته الذي أوضح أنها تشمل أندية منطقة الباحة وذلك للاطلاع عن قرب على التحديات والصعوبات، وتدوين الملاحظات، وحصر أبرز المتطلبات تمهيدًا لمعالجتها ضمن خطط تطويرية مستقبلية، إضافة إلى استعراض نتائج الاستبيان، وتمتد زيارة كل مدينة يومًا واحدًا ذهابًا وإيابًا.

وفي السياق ذاته، عملت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة الماضية على إعادة ترتيب عدد من الجوانب الإدارية داخل الاتحاد، إلى جانب تنظيم ورش عمل للأندية منذ منتصف أكتوبر الماضي، ناقشت لوائح لجان المسابقات والاحتراف، وأوضاع اللاعبين، ولجنتي الانضباط والأخلاق، وذلك ضمن إطار «مشروع تطوير لوائح كرة القدم» تهدف من خلاله إلى التكامل مع الأندية وعناصر كرة القدم.