الخيبري يقود دفاع النصر أمام الزوراء

يتجه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على عبد الله الخيبري، لاعب الوسط، في مركز قلب الدفاع بجانب عبد الإله العمري خلال مواجهة الزوراء العراقي، الأربعاء، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويستقبل النصر ضيفه الزوراء على ملعب «الأول بارك» ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2، في مباراة يسعى خلالها إلى تحقيق انتصاره السادس تواليًا بعد أن حسم بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الخيبري لعب في مركز قلب الدفاع بجانب العمري خلال المناورة المغلقة التي تخللت الحصة التدريبية الأخيرة، الثلاثاء.

ودفع جيسوس بالخيبري للعب مدافعًا في ظل موجة الإصابات التي ضربت الخط الخلفي للفريق، وطالت الفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز.

وتعرض سيماكان إلى تمزق في العضلة الخلفية سيبعده عن المشاركة مع الفريق لمدة تصل إلى 4 أسابيع، بينما يعاني مارتينيز من إصابة في الركبة غيّبته عن خوض آخر تدريبين.

وإلى جانب سيماكان ومارتينيز، استبعد جيسوس لاعبًا وهو الجناح أيمن يحيى المصاب أيضًا، فيما ضم لاعبين من فريق تحت 21 عامًا إلى قائمة مباراة الفريق العراقي، وهما: عواد أمان، وراكان الغامدي.

واختار جيسوس قائمة مكونة من 21 لاعبًا لمباراة الزوراء، وهم: نواف العقيدي، البرازيلي بينتو ماتيوس، راغد النجار، سلطان الغنام، نواف بوشل، عبد الإله الخيبري، عبد الإله العمري، نادر الشراري، عواد أمان، سعد الناصر، سالم النجدي، البرازيلي ويسلي تيكسيرا، علي الحسن، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، راكان الغامدي، البرازيلي إنجيلو جابرييل، الفرنسي كينسجلي كومان، البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليش، محمد مران، وهارون كمارا.