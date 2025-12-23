النصر جاهز

خاض فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، حصةً تدريبيةً قبل استضافة فريق الزوراء العراقي، الأربعاء، على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2 (المركز الإعلامي ـ النصر)