قبل الجبيل.. شكوك حول مشاركة المؤشر

تعرض سلمان المؤشر، لاعب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، إلى كدمة خفيفة في العضلة الخلفية أثناء التدريب الذي قاده البوسني روسمير تشفيكو، الثلاثاء، مما استدعى خروجه للعلاج مدة 10 دقائق، فيما يبذل الجهاز الطبي بالفريق محاولات مكثفة لتجهيز عبد الرحمن الشمري حارس المرمى بعد انتهاء برنامجه العلاجي ليدخل التشكيلة الرئيسة لمباراة الجبيل.

على الجانب الآخر، ارتفعت معنويات لاعبي فريق الوحدة بعد تسلمهم مكافأة الفوز على العدالة في الجولة الماضية بعد أن تكفل بها حازم اللحياني رئيس النادي السابق في حضور حاتم خيمي الرئيس الحالي، وعبد الله خوقير المدير التنفيذي لكرة القدم، وعصمت بابكر مدير الفريق، وهي المرة الثانية على التوالي التي يتسلم فيها لاعبو الوحدة مكافأة للفوز تنفيذًا لوعود الإدارة الجديدة التي يقودها خيمي.

ويحتل الوحدة المركز الـ 13 في ترتيب دوري يلو برصيد 12 نقطة، ويواجه الجبيل، الخميس، المقبل بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع.