ميندي يتصدر أرقام الحراسة السنغالية.. ويلحق ببونو

أصبح السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أكثر حارس من بلاده حفاظًا على نظافة شباكه في كأس الأمم الإفريقية، بالشراكة مع مواطنه المعتزل توني سيلفا.

وخرج ميندي من مباراة السنغال وبوتسوانا، الثلاثاء، في الجولة الأولى من رابع مجموعات أمم إفريقيا «المغرب 2025» دون استقبال أهداف.

وفاز «أسود التيرانجا» على منافسهم 3ـ0، وتصدروا ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام الكونغو الديمقراطية.

ولم يستقبل حارس مرمى الأهلي أهدافًا للمرة السابعة في البطولة القارية التي بدأ رابع مشاركاته فيها.

وظهر الحارس مع المنتخب السنغالي في نسخ 2019 و2021 و2023 إلى جانب البطولة الجارية التي انطلقت للتوّ.

ولعب ميندي 12 مباراة في أمم إفريقيا، شاملة لقاء بوتسوانا، ولم يتلق أهدافًا سوى خلال 5 منها فقط.

وقبل لقاء بوتسوانا، حافظ نجم الحراسة على نظافة شباكه أمام تنزانيا ضمن نسخة 2019، وأمام مالاوي والرأس الأخضر ومصر خلال النسخة التالية التي فازت بها السنغال، وأمام جامبيا وغينيا في النسخة الماضية.

في المقابل، اهتزت شباكه أمام الجزائر 2019، وأمام غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو خلال النسخة التالية، وأمام الكاميرون وكوتديفوار في نسخة 2023 التي جرت عام 2024.

وعادل ميندي الرقم الذي كان يحتفظ به سيلفا، المعتزل دوليًا منذ 2008، وكليًا منذ 2010.

ويملك 5 حراس آخرين رقمًا مماثلًا لما حققه ميندي وسيلفا، أحدهم المغربي ياسين بونو المحترف في الهلال.

ويتشارك جميع هذه الأسماء المركز العاشر في عدد مرات الخروج بشباك نظيفة خلال بطولة كأس الأمم.

ويتصدر القائمة المصري المعتزل عصام الحضري الذي حافظ على نظافة شباكه 14 مرة من أصل 28 مباراة خاضها في النهائيات.