المرة الـ17.. الكويت بطل كأس الأمير

توّج فريق الكويت الأول لكرة القدم بطلًا لكأس أمير الكويت للمرة الـ17 في تاريخه عقب فوزه على العربي 2ـ0 خلال المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب جابر الأحمد الدولي، الثلاثاء. معادلًا الرقم القياسي المسجل باسم القادسية، فيما تجمد رصيد العربي عند 16 لقبًا.

وتقدم الكويت بهدف السبق بعد مرور خمسة دقائق على صافرة البداية بواسطة يوسف ناصر، قائد الفريق من ركلة جزاء، فيما تكفل محمد دهم بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39.

ولم يسفر الشوط الثاني عن جديد على مستوى النتيجة غير أن العربي أكمل المباراة منقوصًا بعشرة لاعبين بعدما طرد حكم المباراة عبد العزيز نصاري، لاعب الفريق، بعد تدخله المتهور على عمرو عبد الفتاح، لاعب الكويت، عند الدقيقة 78.

وأتم الكويت موسمًا مثاليًا بحصد اللقب الرابع، بعد أن توّج الموسم الماضي بثلاثية تاريخية، شملت كأس السوبر، وكأس ولي العهد، والدوري الممتاز، مكررًا إنجاز موسم 2015ـ2016.