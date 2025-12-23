العراق.. عدم توفر لاعبين يوقف مباراة بعد 18 دقيقة

أُوقفت مباراة فريقي الكهرباء وضيفه القاسم، الثلاثاء، في المرحلة الثامنة من الدوري العراقي لكرة القدم، بعد 18 دقيقة على بدايتها بسبب عدم توفر اللاعبين في صفوف الضيوف بعدما تقلص إلى ستة فقط.

وانتظر الحكم محمد صلاح خمس دقائق لمعالجة الأمر قبل تثبيت قرار إنهائها، بعدما خسر القاسم اثنين من لاعبيه بسبب إصابة أحدهم ومغادرته الملعب، وتلاه خروج الثاني مباشرة، وهو الذي بدأها أصلًا بحارس مرمى وسبعة لاعبين فقط، لأن اللاعبين الآخرين قرروا عدم السفر مع الفريق بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية منذ أشهر بحسب التقارير الإعلامية المحلية.

وكانت قائمة الفريق الرسمية المقدمة لخوض المباراة مكتملة، وتضم أسماء الأساسيين ولاعبي الاحتياط، لكنه دخل أرضية ملعب الزوراء في العاصمة بغداد بتشكيلة أساسية منقوصة من ثلاثة لاعبين، وبقائمة خالية من الاحتياط.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع»: «أنهى حكم مواجهة القاسم والكهرباء، الثلاثاء، المباراة بعد إصابة لاعب من فريق القاسم وعدم توفر بديل له، ضمن منافسات دوري نجوم العراق».

وأضافت: «وأنهى حكم الساحة المباراة بعد تعرّض أحد لاعبي القاسم للإصابة، وعدم توفر لاعب بديل، بسبب مشاركة الفريق بثمانية لاعبين فقط احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، ضمن دوري نجوم العراق».

في المقابل، اكتفى موقع رابطة الدوري العراقي بالإشارة إلى نهاية المباراة بين الكهرباء والقاسم بسبب عدم الأهلية.

وكانت نتيجة المباراة تشير قبل إنهائها إلى تقدم الكهرباء 2ـ0.