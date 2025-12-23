بعد 45 عاما.. نيجيريا تعيد ذكرى انطلاقة التتويج

استرجع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم ذكرى سعيدة عمرها 45 عامًا، عبر انتصاره على نظيره التنزاني 2ـ1، مساء الثلاثاء، في مباراة احتضنها ملعب فاس، لحساب الجولة الأولى من ثالث مجموعات كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».

وسجّل هدفي نيجيريا المدافع سيمي أجاي والجناح أديمولا لوكمان في الدقيقتين 36 و52، فيما جاء هدف تنزانيا الوحيد عن طريق تشارلز ممومبوا، لاعب الوسط، في الدقيقة 50.

والتقى المنتخبان مرة واحدة من قبل في المحفل الإفريقي عندما قصّا شريط منافسات نسخة 1980 التي استضافتها نيجيريا.

وآنذاك هزم النيجيريون تنزانيا 3ـ1 في المباراة الافتتاحية، وبعد 4 عقود ونصف سجلوا انطلاقة مشابهة ضمن النسخة الأحدث من البطولة، بإسقاط المنافس ذاته، لكن بنتيجة مختلفة.

ويبشّر هذا الانتصار «النسور الخضر» بإمكانية مواصلة السير على خطى نسخة 80 التي اعتلوا منصة التتويج في نهايتها، للمرة الأولى عبر تاريخهم.

واعتلت نيجيريا الصدارة بثلاث نقاط، بينما بقيت تنزانيا دون رصيد، قبل مواجهة تونس وأوغندا التي سيُحدَّد بناءً على نتيجتها الترتيب النهائي للمجموعة.

وفي الجولة الثانية، التي ستلعب السبت المقبل، ستصطدم نيجيريا بتونس، فيما ستتواجه تنزانيا مع أوغندا.