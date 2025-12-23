الريال يعير إندريك إلى ليون

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، انتقال المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى وأولمبيك ليون، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم إندريك صاحب الـ19 عامًا ‌إلى ريال مدريد ‌بعقد لمدة ‌ستة ⁠أعوام قادمًا ​من ‌بالميراس في يوليو 2024 بعد بلوغه 18 عامًا، وسجل هدفًا في مباراته الأولى ضد بلد الوليد بعد مشاركته بديلًا قبل أربع دقائق من نهاية ⁠المباراة.

وجاءت معظم مشاركاته تحت قيادة ‌كارلو أنشيلوتي في الموسم الماضي ‍بديلًا، لكن إندريك سجل سبعة أهداف ‍في 37 مباراة.

وفي الموسم الجاري بقيادة المدرب تشابي ألونسو، شارك البرازيلي بديلًا مرتين لفترة وجيزة، وشارك ​أساسيًا مرة واحدة في كأس الملك.

وسجل إندريك ثلاثة أهداف ⁠في 14 مباراة دولية خاضها مع منتخب البرازيل، الذي يدربه الآن أنشيلوتي، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة منتخب بلاده في المباريات التجريبية الأخيرة في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ويأمل أن يساعده الانتقال إلى الدوري الفرنسي من العودة ‌لتشكيلة المنتخب في كأس العالم المقبلة.