بنزيما يعزز حظوظ الاتحاد في الآسيوية

عزز الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، حظوظ «النمور» في بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تسجيله هدف الفوز 1ـ0 على ناساف الأوزبكي، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من منافسات مجموعة الغرب.

وأحرز بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من المواجهة التي جرت على ملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وبذلك، استعاد الفريق توازنه بعد الخسارة أمام الدحيل القطري 2ـ4 في الجولة الماضية، رافعًا رصيده إلى 9 نقاط، ليصعد مركزين في ترتيب مجموعة الغرب، ويصبح سادسًا بعد أن كان ثامنًا قبل انطلاق المباراة.

وتبقت مباراتان لفريق الاتحاد أمام الغرافة والسد القطريين، وقد يكون فوزه بأحدهما كافيًا للتأهل حال خدمته نتائج الفرق الأخرى.

في المقابل، بقي ناساف في المركز الـ12 والأخير دون نقاط بعد أن تلقى خسارته السادسة تواليًا.

وتنص لوائح البطولة على خوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري في مجموعتي الغرب والشرق، على أن يتأهل أفضل ثمانية فرق في كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي.