المحمدي مديرا ماليا.. رئيس جديد في الأهلي

اقترب مسؤولو الأهلي من تعيين رئيس تنفيذي جديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلَ متقدمة مع اسم التنفيذي الجديد لحسم موضوعه، وتعيينه في حال تم الاتفاق معه على كل الأمور.

ويأتي الرئيسُ التنفيذي الجديد خلفًا للبريطاني رون جورلي، الرئيس السابق، الذي غادر منصبه في الأول من أبريل الماضي. وكان الأهلي كشف في الثاني من مارس الماضي، عبر بيانٍ نشره بمنصة «إكس»، عن إبداء جورلي، الذي تولَّى مهمته مطلع العام الماضي، رغبته في عدم التجديد فترةً جديدةً، وأعرب النادي عن تقديره العميق لإسهامات البريطاني خلال فترة عمله، ودوره في تعزيز هيكله الإداري والتشغيلي والمالي، ووضع استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى الاستدامة والتنافسية على المستويين المحلي والقاري.

وفي سياق آخر، عينت إدارة شركة النادي الأهلي عبد الرحمن المحمدي مديرًا ماليًا خلفًا للأردني سعيد متولي، حيث يملك المحمدي خبرة كبيرة في هذا المجال، إذ سبق له وأن شغل عدة مناصب قيادية في المجال المالي في الشركة الوطنية للإسكان، وكذلك شركات إعمار المدينة الاقتصادية، وجونسون أند جونسون، وآبفي، وينساف، وكشفت المصادر عن أن المحمدي سيبدأ مهمته الجديدة، الأربعاء، في مقر النادي.