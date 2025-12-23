شاطئية ضمك تنطلق بـ4 مواجهات

انطلقت بطولة ضمك الشاطئية لكرة القدم والكرة الطائرة في محافظة البرك، الثلاثاء، بأربع مواجهات ضمن اليوم الأول للبطولة.

وشهدت البداية مواجهة شباب الفيض وشباب القرمل، أعقبتها لقاءات النسور ونيوم، ونجوم البرك والريادة، إلى جانب مواجهة قلعة الحشا وأكاديمية القحمة، وسط حضور جماهيري وأجواء تنافسية.

وأوضح لـ «الرياضية» عبد الرحمن مبروك، رئيس المسؤولية المجتمعية بنادي ضمك، أن البطولة تأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية للنادي، الهادفة إلى رفع عدد ممارسي الرياضة في المجتمع، مشيرًا إلى أن البطولة معتمدة من وزارة الرياضة ضمن الأنشطة المجتمعية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبيّن مبروك أن البرنامج مخصص لأهالي محافظة البرك، بمشاركة 8 فرق، على أن تتأهل الفرق الأفضل إلى المباراة النهائية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتطوعية.