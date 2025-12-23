بيردييف: لعبنا.. ولم يحالفنا الحظ

تحسر روزيكول بيردييف، مدرب فريق ناساف الأوزبكي الأول لكرة القدم، على الخسارة أمام الاتحاد 0ـ1، الثلاثاء، ضمن سادس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفرض الفريق الأوزبكي التعادل السلبي على الاتحاد في الشوط الأول، قبل أن تهتز شباكه في الشوط الثاني، ويتلقى الخسارة السادسة خلال مشواره القاري الموسم الجاري.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة الذي لم يستمر طويلًا بسبب عدم وجود مترجم، اكتفى بيردييف بالقول: «لقد لعبنا بشكل جيد في المباراة، ولكن لم يحالفنا الحظ».