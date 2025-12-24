برأسية السخيري.. تونس سادس أعضاء نادي المئة

انضم المنتخب التونسي الأول لكرة القدم إلى 5 منتخبات بلغت حاجز الـ 100 هدف في كأس الأمم الإفريقية، بفضل رأسية لإلياس السخيري، لاعب وسطه، هزت شباك أوغندا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من ثالث مجموعات النسخة الجارية «المغرب 2025».

وسجل السخيري الهدف المئوي لتونس في الدقيقة العاشرة، مفتتحًا نتيجة اللقاء الذي دشّن مشوار طرفيه ضمن البطولة.

وباتت تونس سادس منتخب يصل لهذا الحاجز في المحفل القاري بعد مصر «176»، وكوت ديفوار «152»، ونيجيريا «148»، والكاميرون «147»، وغانا «138».

ويشارك المنتخب العربي في البطولة للمرة الـ 22 عبر تاريخه، ويبحث عن تحقيقها مجددًا بعد لقبه الوحيد عام 2004.