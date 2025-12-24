كونسيساو: التوقف صعّبها.. بنزيما: الأهم النقاط

أقر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بأن فريقه واجه بعض الصعوبات خلال مواجهة ناساف الأوزبكي، الثلاثاء، مشددًا في الوقت ذاته على أن لاعبيه حققوا الأهم وهو الفوز والثلاث نقاط.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية لقاء ناساف ضمن سادس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، قال كونسيساو: «الفوز جاء بطريقة صعبة، ولو تمكنا من تسجيل الأهداف في الشوط الأول لحسمنا المباراة بسهولة».

وأضاف المدرب البرتغالي: «واجهنا بعض الصعوبات، والمباراة الأولى بعد فترة التوقف تكون صعبة، ولكن الأهم بالنسبة لنا هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث».

وعن مردود فريقه في المباراة، أجاب كونسيساو: «التجهيزات تسير حسب كل مباراة، ولكن هناك بعض الأمور تحدث خلال المواجهة وتغير كل شيء».

من جهته، أبدى الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق الاتحادي سعادته بالانتصار، متطلعًا للأفضل في المباريات المقبلة.

وقال النجم الفرنسي: «المباراة لم تكن سهلة أمام خصم صعب وكنا نعلم ذلك، ولكن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث على أرضنا وتحسين مركزنا في الترتيب».

وتابع بنزيما: «احترمنا الخصم وكنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف ونفكر الآن في اللقاء المقبل».