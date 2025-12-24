إصابة الغامدي تجبر الاتحاد على اللعب بـ10 لاعبين

اضطر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى اللعب بعشرة لاعبين في آخر 9 دقائق من مباراته أمام ناساف الأوزبكي، الثلاثاء، بسبب إصابة فيصل الغامدي لاعب وسطه، وإجراء مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو خمسة تغييرات.

وشارك الغامدي في المباراة منذ الدقيقة 83 بعد أن حلّ بديلًا للبرازيلي فابينيو تفاريس، لكنه غادر الملعب بعد أربع دقائق من نزوله عقب تعرضه لإصابة حالت دون إكماله الدقائق الأخيرة من المواجهة التي جرت على ملعب «الإنماء» في جدة ضمن الجولة السادسة من مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ووضعت إصابة الغامدي فريقه الذي استنفد جميع التبديلات في مأزق كبير في الدقائق الثلاث الأخيرة من الوقت الأصلي إضافة إلى ستة أخرى احتسبها الحكم وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع.

وأجرى كونسيساو خمسة تغييرات على فترات متباعدة في الشوط الثاني، وقضت بدخول كل من الألباني ماريو ميتاي، والبرتغالي روجر فيرناديش، وأحمد الجليدان، وفيصل الغامدي، ومحمد فلاتة، في مكان كل من حامد الغامدي، مهند الشنقيطي، فابينيو، أحمد الغامدي، والهولندي ستيفن بيرجوين.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بهدف نظيف سجله الفرنسي كريم بنزيما عند الدقيقة 57.

ورفع الفريق الجداوي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس في مجموعة الغرب قبل جولتين من خط النهاية.