النمور تنتصر

استعاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم توازنه بعد فوزه على ضيفه ناساف الأوزبكي بهدف نظيف، الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» في جدة ضمن الجولة السادسة من منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة تصوير: علي خمج