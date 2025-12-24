ثلاثية تنهي معاناة تونس في أمم إفريقيا

ذاق المنتخب التونسي الأول لكرة القدم طعم الانتصارات في كأس الأمم الإفريقية بعد 4 تعثرات متتالية على مدى مشاركتيه السابقتين، مفتتحًا مشواره ضمن النسخة الجارية «المغرب 2025» بقهر أوغندا 3ـ1، مساء الثلاثاء، على الملعب الأولمبي في الرباط لحساب باكورة جولات المجموعة الثالثة.

وتقدّمت تونس بثلاثة أهداف أحرز أولها إلياس السخيري، لاعب الوسط، في الدقيقة العاشرة، قبل تسجيل زميله إلياس عاشوري، الجناح الأيمن، ثنائية في الدقيقتين 40 و64.

وجاء هدف أوغندا الوحيد في ثاني دقائق الوقت البديل عن طريق المهاجم دينيس أوميدي.

وشارك أساسيًا خلال اللقاء الأوغندي كينيث سيماكولا، مدافع العدالة الناشط في دوري يلو، وشغل مركز لاعب الوسط قبل خروجه مستبدلًا في الدقيقة 71.

ويعود آخر انتصار سابق لتونس في أمم إفريقيا إلى ثمن نهائي نسخة 2021 الذي تغلبت خلاله على نيجيريا بهدف نظيف.

وبعد ذلك الانتصار، خسرت أمام بوركينا فاسو ضمن النسخة ذاتها وغادرت من ربع النهائي، ثم سقطت في تاليتها على يد نامبيا وتعادل مع مالي وجنوب إفريقيا وودعت من دور المجموعات.

وتصدر المنتخب التونسي المجموعة بفارق الأهداف عن نيجيريا المتساوية معه بثلاث نقاط لكل منهما، فيما تذيلت أوغندا الترتيب خلف تنزانيا، وكلاهما برصيد صفري.

وفي الجولة الثانية، التي ستُلعب السبت المقبل، ستصطدم تونس بنيجيريا، فيما ستتواجه أوغندا مع تنزانيا.