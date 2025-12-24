كأس الرابطة.. أرسنال يطير إلى مواجهة تشيلسي

أكمل فريق أرسنال الأول لكرة القدم عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على كريستال بلاس بركلات الترجيح «8ـ7» عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، في ربع نهائي البطولة، الثلاثاء.

وضرب أرسنال موعدًا مع نظيره تشيلسي في ديربي لندني ضمن دور الأربعة على ملعب ستامفورد بريدج.

وعلى ملعب «الإمارات» تقدم أرسنال بهدف عكسي سجله ماكسينس لاكروا مدافع كريستال بلاس بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 80، قبل أن يتمكن فريقه من العودة بهدف تعادلي أحرزه مارك جيهي عند الدقيقة 90+5.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم المواجهة ليهدر ماكسينس لاعب كريستال بعد تصدي كيبا حارس مرمى أرسنال.