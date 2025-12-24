آسيا 2.. النصر يواجه الزوراء بـ«البدلاء»

يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم، الأربعاء عند الـ 07:00 مساءً، ضيفه الزوراء العراقي، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.

وضمن فريق النصر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، التي تضم إلى جانبه الزوراء العراقي، واستقلول دوشنبه الطاجيكي، وجوا الهندي، وذلك قبل انطلاق الجولة الأخيرة. وباتت المنافسة على خطف المقعد الثاني منحصرة بين الزوراء «9 نقاط» ودوشنبه «6 نقاط»، فيما ودّع جوا المنافسات دون نقاط.

ويسعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الأصفر العاصمي، إلى استغلال المباراة بتجربة عدد أكبر من البدلاء، وإراحة العناصر الأساسية، قبل الدخول في منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، إذ يلتقي السبت المقبل أمام الأخدود.

وكان النصر قد كسب الزوراء في بغداد بهدفين دون مقابل، سجَّلهما عبد الله الخيبري والبرتغالي جواو فيليش.

واستغل القطب العاصمي فترة التوقف الماضية بتنظيم معسكر خارجي في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، خاض خلاله مباراة تجريبية أمام الوحدة، كسبها بنتيجة 4ـ2، قبل العودة إلى الرياض وخوض مباراة تجريبية أخيرة أمام الفتح، انتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2.

ويحتل النصر صدارة دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة التاسعة بالعلامة الكاملة، كما يتصدر مجموعته الآسيوية.

ولم يتعرض النصر هذا الموسم إلا لخسارة واحدة في نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح 3ـ5، وأخرى أمام الاتحاد في دور ثمن النهائي بنتيجة 1ـ2.