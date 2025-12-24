«ليلة الساموراي».. شراكة سعودية يابانية تجاوزت 70 عاما

تقدم «ليلة الساموراي» في موسم الرياض 2025 بُعدًا جديدًا يعكس عمق العلاقات السعودية اليابانية، التي تمتد لأكثر من سبعة عقود من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والرياضي والترفيهي.

وفي قلب الأمسية القتالية، تحضر روح «الساموراي» «محاربي الشمس المشرقة»، التي تمنح الحدث لمسة يابانية قريبة للجمهور وتواكب انتشار الفنون القتالية في السعودية.

وترتبط السعودية واليابان بتاريخ طويل من الشراكات، بدأت رسميًا منتصف الخمسينيات قبل أن تتوسع لاحقًا نحو الطاقة والصناعة والتقنيات المتقدمة، وصولًا إلى ساحات الثقافة والرياضة والترفيه.

ومع الانفتاح الثقافي الكبير الذي تشهده السعودية، وجدت الفنون القتالية اليابانية مكانًا واسعًا في المشهد الجماهيري، من الجودو والكاراتيه، إلى الأسلوب القتالي الأكثر رمزية «الساموراي».

وبينما تعرف اليابان عالميًا بإتقانها للفنون القتالية، تشهد السعودية اليوم نموًا لافتًا في الرياضات القتالية، سواء عبر بطولات الاتحاد السعودي للملاكمة، أو استضافة نزالات عالمية كبرى.

وتظهر «ليلة الساموراي» امتدادًا طبيعيًا لهذا التقاطع الرياضي، ورسالة احتفاء بالصداقة التي تربط البلدين، وبالثقافة اليابانية التي تحضر في قلب الرياض ضمن إحدى أكبر ليالي الملاكمة في المنطقة.

وتتضمن بطاقة «ليلة الساموراي»، السبت المقبل، خمس مواجهات رسمية قوية، إذ يلتقي الياباني ريتو تسوتسومي، أحد أبرز الأسماء الصاعدة في وزن الريشة، مع المكسيكي ليوباردو كوينتانا في نزال من ثماني جولات، فيما يخوض الياباني تايجا إيماناجا مواجهة من عشر جولات في وزن الخفيف أمام الكولومبي إريدسون جارسيا، في اختبار مهم لقدراته أمام خصم يتمتع بالقوة والخبرة.

وفي نزال على الألقاب، يصطدم المكسيكي ويليبالدو جارسيا بالياباني كينشيرو تيراجي في مواجهة من 12 جولة على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في وزن «السوبر فلاي»، بينما يشهد وزن «البانتام» نزالًا مرتقبًا من 12 جولة يجمع بطل العالم الياباني جونتو ناكاتاني، حامل حزام المجلس العالمي للملاكمة، بالمكسيكي سيباستيان هيرنانديز.

وتُختتم الأمسية بالمواجهة الرئيسة التي تجمع بطل العالم الياباني ناويا إينوي، حامل ألقاب الاتحاد العالمي للملاكمة، والمجلس العالمي للملاكمة، والاتحاد الدولي للملاكمة، والمنظمة العالمية للملاكمة في وزن «السوبر بانتام»، بالمتحدي المكسيكي ألان بيكاسو، في نزال من 12 جولة للدفاع عن الألقاب العالمية، في قمة منتظرة تجمع اثنين من أبرز نجوم هذه الفئة.