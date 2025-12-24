لطيفة لـ«الرياضية»: «تسلملي» مختلف.. وأسعدني التفاعل

طرحت المطربة التونسية لطيفة فيديو كليب أغنية «تسلملي» عبر قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب»، وجميع مواقع الموسيقى الرقمية، في تعاون جديد يجمعها بالمخرج جميل المغازي ومن كلمات حسام سعيد، وألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل.

وفي حديث خاص لـ«الرياضية» حول تقديمها للمرة الأولى شخصية أم بأحد كليباتها قالت لطيفة: «كليب «تسلملي» تجربة استثنائية بكل المقاييس وأنا أعجبت بالفكرة جدًا عندما طرحها علي المخرج للمرة الأولى. ألعب شخصية أم في كليب أقدم من خلاله حكاية مؤثرة لعلاقة أم بابنها عبر ثلاث مراحل عمرية مختلفة الطفولة، ثم الشباب، وصولًا إلى مرحلة الزواج».

وأضافت الفنانة التونسية: «العمل في إطار بصري أقرب إلى الفيلم القصير يعتمد على السرد العاطفي والصورة المعبرة، فهو تجربة إنسانية مختلفة تحمل قدرًا كبيرًا من الصدق والمشاعر الدافئة، والجمهور تفاعل مع الكليب بشكل كبير أسعدني جدًا، فأنا دائمًا ما أحرص على التجديد فيما أقدم لجمهوري وتقديم أعمال قريبة من وجدانهم تجمع بين الإحساس الصادق والشكل الراقي».