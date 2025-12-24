الوسط الفني المصري يودع الأمير

ودع الوسط الفني المصري الفنان والمؤلف طارق الأمير الذي وافته المنية، السبت، عن عمر 60 عامًا بعد صراع مع المرض.

وبدأ الأمير مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عددًا من الأدوار التي تركت بصمة في السينما والتلفزيون، من بينها دور الضابط هاني في فيلم «اللي بالي بالك» مع الفنان محمد سعد عام 2003، وشخصية عبد المنصف في فيلم «عسل أسود» مع الفنان أحمد حلمي عام 2010.

كما قدم طارق الأمير دور مسعد في فيلم «عوكل» مع الفنان محمد سعد عام 2004، وكذلك دور الضابط في فيلم «صنع في مصر» مع الفنان أحمد حلمي عام 2014، هذا بالإضافة إلى تجاربه في الكتابة السينمائية، إذ أسهم في تأليف عدة أفلام، أبرزها «كتكوت» عام 2006، «مطب صناعي» عام 2006، «الحب كده» عام 2007.