الخطيب: القصيم وجهة سياحية جاذبة

زار أحمد الخطيب، وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، القصيم، في مستهل جولاته الميدانية ضمن برنامج «شتاء السعودية» الذي انطلق تحت شعار «حيّ الشتاء».

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، ترأس الخطيب وفدًا يضم نخبة من قيادات الوزارة ومنظومة السياحة، في رحلة تمتد لخمسة أيام تشمل، إضافة للقصيم، وجهات مسار الشمال ومدينة حائل.

وعبّر الخطيب عن سعادته بزيارة القصيم والتجول في مواقعها ومعالمها السياحية، مشيدًا بما تتميز فيه الوجهة من تنوع طبيعي وثقافي، وبنية تحتية متطورة، وتجارب شتوية تعزز مكانتها كوجهة جاذبة خلال فصل الشتاء.

وأكد وزير السياحة أن الكوادر الوطنية هي الركيزة الأهم في صياغة مستقبل السياحة السعودية، مشيرًا إلى الجهود القائمة في التدريب والتمكين ورفع الكفاءة المهنية، بما يضمن تقديم خدمات نوعية تليق بزوار السعودية من داخلها، ومن مختلف دول العالم.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على المشاريع السياحية القائمة في وجهات «شتاء السعودية»، والالتقاء بالمسؤولين، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للزوار خلال الموسم الشتوي.

وشملت الرحلة لقاءً مع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير القصيم، واجتماعًا مع المستثمرين والكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي، والاطلاع على مشاريع صندوق التنمية السياحي في المنطقة التي تُعد محركًا أساسيًا في تعزيز الفرص الاستثمارية ودعم القطاع الخاص.

وتضمنت جولة الخطيب زيارة عدد من المحطات ضمن مسار الشمال إضافة إلى الوجهات والمرافق التي تعكس هوية القصيم وثقافتها وثراء تجاربها، والوقوف ميدانيًا على جاهزية المواقع وخدماتها لاستقبال السياح في موسم «شتاء السعودية».

ويمتد مسار الشمال عبر جولة برية تنطلق من الرياض، مرورًا بثادق والقصيم وتنتهي بحائل.

ويمثل برنامج «شتاء السعودية» فرصة جديدة لتعزيز مكانة البلاد كوجهة سياحية عالمية خلال فصل الشتاء، بالاعتماد على إنجازات الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي، ولا سيما في نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق، ويأتي البرنامج انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030 وتحقيق الوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.

وتعد السعودية الوجهة السياحية الأسرع نموًا في العالم، مدفوعة بما تشهده من تطور في الخدمات السياحية، وربط جوي شامل، واستثمارات نوعية تعزز تجربة السائح.

وتسهم هذه الزيارات الميدانية في متابعة جودة الخدمات وتطوير التجارب المقدمة، وضمان جاهزية مختلف الوجهات.