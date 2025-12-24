رسميا.. روما يقدم مشروع الملعب الجديد

قدّم نادي روما الإيطالي مشروع إنشاء ملعبه المستقبلي في أحد الأحياء الطرفية للعاصمة الإيطالية، ليستضيف مباريات في بطولة كأس أوروبا 2032 التي ستنظمها إيطاليا وتركيا معًا.

وأوضح النادي الإيطالي في بيان صحافي، أن المشروع الذي يشمل دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، يُمثّل المرحلة الأخيرة قبل المشروع التنفيذي الذي سيطلق أعمال البناء.

وأشار النادي إلى أن المشروع يتضمن تصميمًا معماريًا أيقونيًا مستوحى من التقاليد الرومانية، بخطوط عصرية وروابط قوية مع البيئة المحلية، كما يشمل دخلات محددة تهدف إلى تحسين التنقل الحضري، مضيفًا :«أهمية المنشأة تكمن من حيث الحجم، وحداثة الملعب، والتأثير الحضري المحتمل، والمواعيد الزمنية المقررة، تجعل ملعب بيترالاتا، الواقع في شمال شرق روما، ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس أوروبا 2032»

ويشارك نادي روما حاليًا ملعب «أولمبيكو» مع غريمه التقليدي لاتسيو، لكن كلا الناديين يسعيان منذ أعوام لامتلاك ملعب خاص بهما.

ويعمل النادي المملوك لعائلة فريدكين الأمريكية، منذ أشهر على مشروع الملعب في بيترالاتا.

وتثير مسألة الملاعب الإيطالية التي تعاني غالبيتها من التقادم، الكثير من الجدل في ظل الاستعدادات لكأس أوروبا 2032.

ووصف ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مايو الماضي، حالة الملاعب الإيطالية بـ«المخزية».

وتحتاج إيطاليا إلى تقديم خمسة ملاعب لاستضافة البطولة، وعيّنت أخيرًا مفوضًا استثنائيًا للملاعب تكون مهمته تسهيل أعمال التحديث والبناء التي غالبًا ما تواجه عراقيل إدارية.