«NBA».. سبيرز يتفوق على ثاندر ويوصل سلسلة الانتصارات

قاد كيلدون جونسون، وستيفون كاسل، لاعبا فريق سان أنطونيو سبيرز الأمريكي الأول لكرة السلة، زملاءهما إلى انتفاضة هجومية في الشوط الثاني، اكتسحوا فيها أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل لقب دوري «NBA» للمحترفين، بنتيجة 130ـ110، بتسجيلهما 49 نقطة.

وقال كاسل الذي أحرز 10 من نقاطه الـ24 في الربع الأخير: «هذا يوضح مدى جديتنا، لدينا نفس الطموحات التي لديهم، نريد فقط أن ننافس في كل مرة نلعب ضدهم».

وبعد عشرة أيام فقط من إقصاء ثاندر من نصف نهائي كأس الـ «NBA»، أثبت سبيرز مجددًا تفوقه على متصدر المنطقة الغربية، محققًا انتصاره السابع تواليًا في سان أنتونيو.

وأنهى كاسل اللقاء برصيد 24 نقطة بينها أربع ثلاثيات، لكن المساهمة الأبرز جاءت من جونسون الذي أضاف 25 نقطة من مقاعد البدلاء بينها خمس ثلاثيات.

وتلقى ثاندر خسارته الرابعة مقابل 26 انتصارًا، فيما رفع سبيرز رصيده من الإنتصارات إلى 22 مقابل 7 خسارات، ليبقى في المركز الثاني في المنطقة الغربية.

وسجل الفرنسي فيكتور ويمبانياما، نجم سبيرز، 12 نقطة، بينما تصدر الكندي شاي جيلجيوس ألكسندر قائمة مسجلي ثاندر برصيد 33 نقطة.

وفي المباراة الأخرى، أضاع دنفر ناجتس فرصة تقليص الفارق مع أوكلاهوما سيتي بعد خسارته أمام دالاس مافريكس خارج أرضه في تكساس بنتيجة 130ـ131.