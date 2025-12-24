كلينسمان: المانشافت أبطال مونديال 2026

يعتقد يورجن كلينسمان، مدرب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم الأسبق، أنَّ «المانشافت» لديهم الفرصة للفوز ببطولة كأس العالم، المنظمة العام المقبل.

وأوضح كلينسمان، في مقابلة مع قناة «سكاي» التلفزيونية، أنَّ البطولة التي تُلعب بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك ستمثل تحديًا كبيرًا للجميع، ويُعد المنتخب الألماني من بين المرشحين، قائلًا: «أي شيء ممكن، ألمانيا توجد في قائمة المرشحين، مع المنتخبات الأوروبية الكبرى الأخرى، وبعد ذلك لديك مرشحان كبيران، البرازيل والأرجنتين، حيث سيكون لهما كلمة، ولكن أي شيء ممكن».

وأضاف المدرب الألماني: «هذه البطولة ستمثل تحديًا كبيرًا لكل المنتخبات المشاركة، ستكون مثل الماراثون، وسنعبره، ونبقى فيه حتى النهاية وربما نحقق مفاجأة كبيرة وأن نصبح أبطالًا للعالم».

وفاز كلينسمان، صاحب الـ61 عامًا، بكأس العالم ويورو 1996، لاعبًا، وتولى تدريب المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2006، التي استضافتها ألمانيا، وحصل على المركز الثالث، بعدها عاد إلى تدريب المنتخب الأمريكي في 2014، عندما فاز المنتخب الألماني بآخر ألقابه تحت قيادة يواخيم لوف، مساعده السابق.

وودع المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، آخر نسختين من كأس العالم في 2018 و2022 من دور المجموعات.