فيريرو : فراق ألكاراز مؤلم وخلافنا ليس ماديا

كشف الإسباني خوان كارلوس فيريرو، المدرب السابق لمواطنه كارلوس ألكاراز، نجم التنس، عن أن نزاعًا حول العقد كان وراء الانفصال المفاجئ بينه وبين المصنف العالمي الأول في كرة المضرب.

وقال فيريرو لصحيفة «ماركا»: «كانت هناك بعض القضايا التي اختلف الطرفان حولها، ربما كان من الممكن حلها لو جلسنا للتحدث، لكن في النهاية لم يحدث ذلك، وقررنا عدم الاستمرار».

وأكد فيريرو، الذي نفى أن يكون الخلاف ذا طابع مالي، على ثقته في قدرة مواطنه الإسباني على تجاوز هذه المرحلة المضطربة، وتقديم مستوى قوي في بطولة أستراليا المفتوحة، مع تولي صامويل لوبيز مهمة التدرب.

وأشار فيريرو إلى تلقيّه عددًا من العروض، مفضلًا الراحة في الوقت الحالي، مضيفًا :«في الوقت الحالي أشعر بالألم، هذا النوع من العلاقات يصعب إنهاؤه بين عشية وضحاها، ولا بد من فترة حداد، أتمنى لكارلوس كل التوفيق».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن فيريرو تولى تدريب ألكاراز منذ أن كان يبلغ 15 عامًا، وساعده في الفوز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» والوصول لصدارة التصنيف العالمي، قبل أن يعلن الثنائي انفصالهما.