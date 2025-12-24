المسرح العالمي يستقبل أبطال «ليلة الساموراي»

شهد المسرح العالمي في منطقة بوليفارد سيتي، الأربعاء، فعاليات التدريبات المفتوحة لنجوم أمسية «Ring V: Night of the Samurai»، وذلك ضمن اليوم الثاني من أسبوع النزال في موسم الرياض 2025، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير أتاح لعشاق الملاكمة متابعة استعدادات الأبطال عن قرب.

وتوافد الجمهور منذ وقت مبكر لمشاهدة أبرز نجوم الملاكمة العالمية وهم يخوضون حصصهم التدريبية، يتقدمهم الياباني ناويا إينوي، بطل العالم، إلى جانب ألان بيكاسو، جونتو ناكاتاني، كينشيرو تيراجي، تايجا إيماناجا، ريتو تسوتسومي، وغيرهم من المشاركين في بطاقة ليلة الساموراي.

وشهدت التدريبات استعراضًا لمهارات الملاكمين وقوتهم البدنية وتركيزهم العالي، حيث حرص النجوم على تقديم لمحات فنية أمام الجماهير ووسائل الإعلام، في إطار الاستعدادات الأخيرة قبل المواجهات الرسمية التي تحتضنها الرياض ضمن أكبر ليالي الملاكمة في موسم الرياض السبت المقبل.

وأكدت الأجواء المصاحبة للتدريبات حجم الشغف الذي تحظى به «Night of the Samurai»، بوصفها إحدى أقوى فعاليات الملاكمة في الموسم، لما تجمعه من نخبة المقاتلين اليابانيين في مواجهات مباشرة أمام خصوم من مختلف دول العالم، في تجربة رياضية عالمية المستوى.

ويأتي تنظيم التدريبات المفتوحة ضمن برنامج أسبوع النزال الذي يهدف إلى تعزيز تفاعل الجمهور مع الأبطال المشاركين، ومنحهم فرصة الاقتراب من أجواء المنافسة، بما يعكس حرص موسم الرياض على تقديم تجارب استثنائية لعشاق الرياضة والترفيه.

ويُنتظر أن يشهد الخميس تنظيم المؤتمر الصحافي الرسمي للأمسية، بحضور أطراف النزالات كافة، حيث سيتم استعراض آخر الاستعدادات وتبادل التصريحات قبل ليلة المواجهة الكبرى.

ويُذكر أن أمسية «Ring V: Night of the Samurai» ستجرى السبت على أرض مسرح «محمد عبده أرينا by بنك الإمارات دبي الوطني» في بوليفارد سيتي، وتشهد مواجهة رئيسة تجمع بطل العالم الياباني ناويا إينوي، حامل ألقاب «WBA وWBC وIBF وWBO» في وزن السوبر بانتام، مع المتحدي المكسيكي ألان بيكاسو، إلى جانب نزالات قوية أبرزها لقاء جونتو ناكاتاني حامل حزام WBC في وزن البانتام مع المكسيكي سيباستيان هيرنانديز، ونزال كينشيرو تيراجي، بطل العالم، في وزن السوبر فلاي أمام المكسيكي ويليبالدو جارسيا، إضافة إلى مواجهة تايجا إيماناجا مع الكولومبي إريدسون جارسيا، وريتو تسوتسومي أمام المكسيكي ليوباردو كوينتانا.