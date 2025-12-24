الشهري: أهدافنا واضحة وأسلوب كارينيو «مكشوف»

أبدى سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تفاؤله بتحقيق نتائج جيدة حينما يستأنف مباريات دوري روشن السعودي أمام الرياض في مواجهة الجولة الـ11، التي تجمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، الخميس عند الـ 08:30 مساءً.

وقال الشهري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي في الدمام، الأربعاء: «البداية تمثل محطة مهمة لنا بعد فترة التوقف، التي خضنا خلالها فترة إعداد ظهرت بشكل إيجابي وأسهمت في تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، ونتمنى أن تنعكس على انطلاقتنا في المنافسات المقبلة».

وأضاف: «ركَّزنا خلال فترة التوقف على جميع الجوانب التي نحتاجها، سواء البدنية أو الفنية أو الذهنية، وعملنا عليها بصورة جيدة من خلال برنامج إعداد متكامل تخللته مباريات تجريبية ساعدتنا في الوقوف على جاهزية اللاعبين، ونطمح إلى الظهور بشكل أقوى بداية من الخميس، مع المحافظة على الأسلوب الفني، وربما تطرأ بعض التعديلات على طريقة اللعب حسب المباريات وطبيعة المنافسين».

وعن منافسه الرياض، ذكر: «ندرك أنَّ فريق الرياض منافس منظم، تابعناه خلال الفترة الماضية، نعرف إمكاناته جيدًا، وكذلك مدربه الأوروجوياني دانيال كارينيو، الذي سبق له العمل في السعودية، نعرف أسلوبه، وهذا الأمر يجعل المواجهة تتطلب تركيزًا عاليًا، لدينا عدة جوانب نعمل على تطويرها باستمرار، وكلما تطورت هذه الجوانب سينعكس بشكل مباشر على الأداء والحالة الذهنية للفريق».

وعن الحالة البدنية التي يعاني منها البرتغالي جواو كوستا، قال: «كوستا انضم إلى التدريبات الجماعية، إلا أنه لم يصل حتى الآن إلى الجاهزية الكاملة للمشاركة أساسيًّا، وسيتم تقييم حالته بشكل تدريجي، أما ما يخص المصري أحمد حسن كوكا، الذي كانت لديه إصابة متفاوتة، لذلك لم يستطع المشاركة كثيرًا، لكن الآن هو في جاهزيته التامة ونتمنى أن يقدم الإضافة الفنية».

واختتم الشهري حديثه، قائلًا: «في هذا الموسم أهدافنا واضحة، ونسعى إلى القتال من أجل الوصول إلى أعلى مركز ممكن في سلم الترتيب، وندرك حجم طموح جماهيرنا، وسنعمل بكل قوة لتقديم مستويات إيجابية تليق بتطلعات الجماهير».