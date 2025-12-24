جدة.. أفضل منظّم جديد في تاريخ سباقات الزوارق

حصدت جدة، الواقعة غرب السعودية، على لقب «أفضل منظّم جديد» في تاريخ سباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 «F1H2O»، وذلك خلال الحفل السنوي الختامي لبطولة العالم F1H2O لعام 2025، المنظم في مدينة الشارقة الإماراتية، بعد نهاية سباقات الجائزة الكبرى.

وحسبما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، قُدمت الجائزة الخاصة لممثلي موسم جدة 2025، اعترافًا بالتنظيم المتميز والمعايير الجديدة في مجال تنظيم البطولة، وكإنجاز أول يُنظم على ساحل البحر الأحمر.

وخلال الحفل، ثمَّن نيكولو دي سان جيرمانو، المؤسس والمنظم الدولي لبطولة العالم السباقات الزوارق السريعة، موسم جدة لإنجازه هذا الحدث الضخم من خلال مواكبة أعلى المعايير التنظيمية للبطولة، مشيرًا إلى تميز الفعاليات المصاحبة لسباق جدة، بما في ذلك برنامج الضيافة، ما عزز الانطباع القوي الذي تركته جائزة جدة الكبرى.

كما تضمن الحفل تكريم كافة الفرق المشاركة في بطولة العالم السباقات الزوارق السريعة 2025 لدورهم في كل مراحل الموسم، إلى جانب تكريم المنظمين المحليين ضمن جدول أحداث 2025 رسميًّا، حيث قدمت جوائز لمنظمي جائزة الشارقة الكبرى، وجائزة شنغهاي الكبرى، وجائزة جدة الكبرى.

يُذكر أنَّ بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 «F1H2O» جائزة جدة الكبرى 2025، شكَّلت واحدة من أبرز فعاليات موسم جدة 2025، لما مثَّلته من قيمة مضافة أسهمت في تنوع التجارب الترفيهية والرياضية، وقدَّمت محتوى نوعيًّا جمع بين المتعة والترفيه، ورسخ حضور جدة بوصفها وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة على ساحل البحر الأحمر.