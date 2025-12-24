رونالدو يدشن مشاركته الآسيوية وجيسوس يحذر

حذر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الثنائي سلطان الغنام والبرازيلي ويسلي تيكسيرا، من الحصول على بطاقة صفراء، في مواجهة الزوراء العراقي والتي تلعب عند الـ 07:00 مساء الأربعاء، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن لائحة مسابقات الاتحاد القاري في بطولة آسيا 2، تنص على إيقاف أي لاعب ينال ثلاث بطاقات صفراء مباراة واحدة، على أن تلغى جميع البطاقات قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، في حال لم ينل أي لاعب بطاقة حمراء مباشرة أو صفراء ثالثة.

إلى ذلك أكد لـ«الرياضية» مصدر خاص، أن مواجهة الزوراء، ستشهد أولى مشاركات البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في البطولة القارية، على أن تقتصر مشاركته وفق احتياجات المدرب الذي وضع عبد الله الخيبري وعبد الإله العمري في مركز قلبي الدفاع، لتعويض غيابات الفرنسي محمد سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز للإصابة، مع الزج ببقية العناصر الأساسية لتكون تجربة قبل مواجهة الأخدود، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.