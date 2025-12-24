الهلال يلبي رغبة إنزاجي

لبت إدارة نادي الهلال، رغبة الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بخوض تدريبات ظهر الأربعاء على ملعب «المملكة أرينا»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إنزاجي «49 عامًا»، يهدف إلى تغيير الروتين المعتاد للاعبين، في ظل إغلاق الملعب الرئيس بمقر النادي، لخضوعة إلى الزراعة الشتوية.

وبيّنت أن التدريبات شارك فيها جميع اللاعبين، بعد انضمام الدوليين، باستثناء المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي المشاركان مع منتخبي بلديهما في بطولة أمم إفريقيا الجارية منافساتها حاليًا في المغرب.

ومن المنتظر أن يكون التدريب الأخير الذي يسبق مواجهة الخليج التي تلعب مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، على ملعب الفئات السنية القريب من موقع النادي بضاحية العريجاء.

واختتم المصدر بأن جميع لاعبي الفريق الأزرق العاصمي باتوا جاهزين، وخلت عيادة النادي من الإصابات.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر، فيما يحتل صدارة مجموعة «الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة.