اتحاد القدم يعتمد 16 تعديلا في لائحة الانضباط

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، التعديلات الجديدة في لائحة الانضباط والأخلاق، بعد أن أرسلت الأمانة العامة خطابًا للأندية، تضمن البنود المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة بما يحقق عدالة المنافسة ونزاهتها، وفق ما كشفه لـ«الرياضية» مصدر خاص.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن معظم التعديلات إدارية، في حين شهدت اللائحة تعديلات «فنية» إضافية قبل انطلاق الموسم المقبل، بعد المناقشات في ورش العمل بين الأندية والأمانة.

وارتفع عدد التعديلات إلى 16 فقرة بدلًا من 8 والتي نوقشت خلال ورش العمل التي نظمت في أكتوبر الماضي.

وبيّن أن المادة 16 «الإنذارات» حلت كأبرز التعديلات، على أن تكون عقوبة إيقاف اللاعب الذي ينال إنذارات، 4 بدلًا من 3، على غرار دوري «روشن» و«يلو» لأندية الدرجة الأولى، حيث إذا تلقى اللاعب 4 إنذارات في مباريات مختلفة في نفس المسابقة التي تلعب بنظام الدوري «ذهابًا وإيابًا» يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية لنفس المسابقة، لتصبح معتمدة في كافة المسابقات.

واعتمدت اللائحة النموذج الجديد للاحتجاج، على ألا يقبل أي نموذج آخر، كما ألغيت كلمة «باليد» في نص اللائحة والتي تشير إلى تقديم الاحتجاج للمباراة التي لا يوجد فيها مراقب للمباراة باليد، وتهدف اللجنة إلى إزالة أي غموض حول ما قد يعنيه مصطلح «باليد».

ويأتي تعديل هذه الفقرة، بعد أزمة مواجهة الوحدة والنصر واحتجاج الأول، عقب تأخر وصول حافلة الأخير إلى ملعب المباراة التي لعبت الموسم الماضي، ما أدى لتأجيل انطلاقها ساعة كاملة.