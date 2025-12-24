«قاتل» يمنح بوركينا فاسو نقاط غينيا

خطف منتخب بوركينا فاسو الأول لكرة القدم فوزًا في الدقائق القاتلة من غينيا الاستوائية منقوصة العدد 2ـ1 الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بنهائيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

وكانت بوركينا فاسو في طريقها إلى الخسارة بعد تقدم غينيا الاستوائية بهدف البديل مارفن أنييبو «85» على الرغم من إكمالها المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد باسيليو ندونج «50».

لكن عودة متأخرة من بوركينا فاسو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، قادها البديل جورجي مينونجو «90+5» وإدموند تابسوبا «90+8» أهداها أول ثلاث نقاط على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضمن المجموعة التي تضم المنتخبين الجزائري والسوداني أيضًا.