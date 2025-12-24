النصر.. رونالدو يشارك والخيبري مدافعا

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء أمام الزوراء العراقي، في مشاركته الأولى على صعيد دوري أبطال آسيا 2 بعدما أراحه الجهاز الفني خلال الجولات الخمس الماضية من مرحلة المجموعات.

ويبدأ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بالبرازيلي بينتو ماتيوس في حراسة المرمى، والظهيرين سلطان الغنام وسعد الناصر، وعبد الإله العمري في عمق الدفاع وبجانبه عبد الله الخيبري، لاعب الوسط الذي يشارك في مركزٍ مختلف لحل مشكلة إصابات الخط الخلفي. ويُشكّل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ثنائية الوسط مع البرازيلي أنجيلو جابرييل، ويقود رونالدو الهجوم، ويلعب خلفه مواطنه جواو فيليش، وفي مركزي الجناحين البرازيلي ويسلي تيكسيرا والفرنسي كينجسلي كومان.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس عشرة لاعبين، بينهم الحارس نواف العقيدي، والظهير نواف بوشل، وكلاهما مثَّل المنتخب السعودي ضمن كأس العرب الأخيرة في قطر.

ويتصدر النصر، برصيد 15 نقطة، المجموعة الرابعة، وضمِن مبكرًا التأهل إلى ثُمن النهائي.

وغاب رونالدو عن الجولات الخمس الماضية، بقرارٍ من الجهاز الفني استهدف إراحته.