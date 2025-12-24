جوميز: غيابات الأهلي لا تقلل من قوته

توقع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة أمام الأهلي، الجمعة، في الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنَّ غياب عدد من لاعبي الفريق المنافس لا يقلل من قوته.

وفي المؤتمر الصحافي، الأربعاء، ردَّ مدرب الفتح على سؤال «الرياضية» عن أبرز النقاط التي حذر منها لاعبيه قبل اللقاء، قائلًا: «الأهلي يملك قدرات فنية عالية وسرعات كبيرة، وقدرات هجومية بوجود هداف مثل فراس البريكان، والمباراة ستكون صعبة أمام فريق قوي على المستويين الفردي والجماعي».

وأضاف المدرب البرتغالي: «على الرغم من صعوبة المهمة، إلا أنني أراهن على سلاح مهم وهو دعم جمهور الأحساء للفريق».

وعن تأثير فترة التوقف على فريقه، ردَّ جوميز: «فترة التوقف كانت فرصة جيدة للإعداد البدني والفني للمباريات المقبلة ومن ضمنها الأهلي».

واعترف جوميز بتأثير غياب القمري زايدو يوسف، لكنه استدرك: «غيابه ليس عذرًا، واللاعبون قادرون على تقديم مباراة كبيرة أمام الفريق الأهلاوي، وعملنا طوال فترة التوقف على تجهيز لاعب يكون قادرًا على سد الفجوة، وهناك احتمالات كثيرة في قرار التشكيلة الأساسية بخصوص تحديد مراكز بعض اللاعبين».