زيدان يساند نجله من المدرجات

حضر النجم الفرنسي، زين الدين زيدان، المدرب الأسبق لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم في مدرجات ملعب مولاي الحسن بالرباط العاصمة المغربية لمتابعة مباراة المنتخبين الجزائري والسوداني، الأربعاء، ضمن المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا 2025.

وحضر زيدان رفقة أبنائه في المدرجات لمساندة نجله، لوكا زيدان، حارس مرمى المنتخب الجزائري، الذي يشارك في أول مباراة بقميص «محاربي الصحراء» في كأس الأمم الإفريقية بعدما تدرج بين صفوف الناشئين والشباب في منتخب فرنسا.

وسبق أن شارك لوكا زيدان «27 عامًا» حارس مرمى غرناطة في مباراة الجزائر ضد أوغندا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في 14 أكتوبر الماضي، وقبلها جلس بديلًا أمام الصومال.

وبدأ لوكا زيدان مسيرته في أكاديمية ريال مدريد، إذ تدرج بين فرق الشباب والناشئين في النادي، وتدرب فقط مع الفريق الأول قبل أن يتنقل بين أندية إسبانية أخرى، وهي راسينج سانتاندير ورايو فاييكانو وإيبار، وأخيرًا غرناطة.