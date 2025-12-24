كسر غياب الانتصارات.. محرز يحلق بالجزائر

قاد الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، منتخب بلاده إلى الانتصار الغائب في آخر نسختين من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد تسجيله هدفين أسهما في فوز «محاربي الصحراء» 3ـ0 على نظيره السوداني، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة للبطولة القارية الجارية في المغرب.

وسجَّل محرز الهدفين عند الدقيقتين 2 و61 من المباراة التي جرت على ملعب مولاي الحسن في الرباط، بينما تكفل إبراهيم مازة بالهدف الثالث عند الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، كسر المنتخب الجزائري سلسلة سلبية امتدت ست مباريات دون فوز على صعيد البطولة الإفريقية.

ويعود الانتصار الأخير للمنتخب الجزائري في البطولة الإفريقية إلى 14 يوليو 2019 حينما تُوِّج بلقبه القاري الثاني إثر فوزه على السنغال 1-0 في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي، وبعدها شارك في نسختين ودعهما من دور المجموعات دون أن يتمكن من تذوق طعم الفوز، إذ اكتفى بحصد نقطة وحيدة من تعادل وحيد مقابل خسارتين في نسخة 2021، ولم يختلف الوضع في بطولة 2023 التي كانت حصيلته فيها نقطتين من تعادلين، بينما خسر مرة واحدة.

وجمع المنتخب الجزائري أول ثلاث نقاط في رحلة بحثه عن اللقب القاري الثالث بعد عامي 1990 و2019، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني.

أما المنتخب السوداني، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39، بعد طرد لاعبه صلاح عادل لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، فإنه بقي في قاع المجموعة دون نقاط.