بأسرع هدف.. محرز يكتب التاريخ

دخل الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تاريخ منتخب بلاده بعد تسجيله أسرع الأهداف في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية حاليًّا في المغرب.

واحتاج محرز إلى دقيقة و21 ثانية لهز شباك المنتخب السوداني خلال المباراة التي جرت الأربعاء على ملعب مولاي الحسن في الرباط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وتفوَّق الجناح الجزائري على الكونغولي ثيو بونجوندا، الذي سجَّل هدفًا كان الأسرع في النسخة الجارية للبطولة، وقاد به منتخب بلاده للفوز على بنين 1ـ0، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الرابعة.

وضاعف محرز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 61، ليرفع عدد أهدافه إلى ثمانية في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس أمم إفريقيا، وبذلك يصبح الهداف التاريخي لـ«محاربي الصحراء» في البطولة القارية بعدما تجاوز لخضر بلومي المهاجم السابق «6 أهداف» وبغداد بونجاح زميله الحالي في خط الهجوم «5 أهداف».

كما كسر محرز صيامه التهديفي في بطولة كأس أمم إفريقيا منذ هدفه في شباك نيجيريا ضمن الدور نصف النهائي للبطولة القارية التي استضافتها مصر عام 2019.

وفي المجمل، رفع محرز عدد أهدافه الدولية إلى 35 هدفًا في 108 مباريات خلال مسيرته مع المنتخب الجزائري التي انطلقت 31 مايو 2014.

وأسهمت ثنائية محرز في فوز المنتخب الجزائري على نظيره السوداني 3ـ0، بعدما أضاف زميله إبراهيم مازة الهدف الثالث قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.