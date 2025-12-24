رباعية الشوط الأول.. رقم نصراوي جديد

أحرز فريق النصر الأول لكرة القدم، للمرة الأولى الموسم الجاري، أربعة أهداف في الشوط الأول، ممطرًا بها شباك ضيفه الزوراء العراقي، الأربعاء في الرياض ضمن سادس وآخر جولات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2.

وافتتح الجناح الفرنسي كينجسلي كومان الرباعية في الدقيقة 12، وأضاف الجناح البرازيلي ويسلي تيكسيرا هدفًا في الدقيقة 19، فيما سجَّل المدافع عبد الإله العمري في الدقيقة 29، وعزَّز المهاجم البرتغالي جواو فيليش النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 44، قبل انتهاء الشوط.

وتأهل النصر، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، إلى دور الـ 16 مبكرًا، وضَمِن الصدارة، بعلامة الفوز الكاملة في الجولات الخمس الماضية أمام استقلول دوشنبه الطاجيكستاني، وجوا الهندي، والزوراء في العراق.