أموريم: تعويض فرنانديز مستحيل

أكد البرتغالي روبن أموريم، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه سيكون من المستحيل تعويض غياب القائد المصاب برونو فرنانديز، مبينًا أن ​غياب لاعب الوسط يمنح فرصة لآخرين لإظهار قدراتهم.

واضطر فرنانديز للخروج بين شوطي مباراة الأحد التي خسرها يونايتد 2ـ1 أمام أستون فيلا بسبب إصابة في الأنسجة الرخوة، ما ترك الفريق دون صانع لعبه الأساسي، ومنفذ الكرات الثابتة.

وذكرت صحيفة «ذا تايمز» أن يونايتد يأمل في عودة ‌فرنانديز قبل قمة ‌مانشستر في 17 يناير المقبل. ​ورفض أموريم ‌مناقشة تفاصيل الإصابة لكنه أقر بحجم الفراغ الذي يتركه اللاعب.

وقال أموريم للصحافيين، الأربعاء، قبل استضافة نيوكاسل يونايتد: «من المستحيل تعويض برونو، وسيكون على الكثير من اللاعبين تحمل المسؤولية».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق فقط بالإبداع. في كل كرة ثابتة، هو الشخص الذي ينظم الفريق، وهذه ⁠فرصة جيدة للجميع ليدركوا أننا لا يمكن أن نعتمد على لاعب ‌واحد في كل شيء».