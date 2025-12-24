دونيس: أتمنى تدريب «الأخضر».. وفخور بترشيحي

كشف اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، عن تمنيه قيادة تدريب المنتخب السعودي.

وقال خلال مؤتمر صحافي الأربعاء: «لو سُئِلتُ أي منتخب تتمنى قيادته سأقول منتخبي اليونان والسعودية».

وتابع: «السعودية بلدي الثاني، وفخور أن اسمي مطروح كخيار لتدريب منتخبها»، لافتًا إلى تقديمه، من خلال عمله مع الأندية، العديد من اللاعبين لصفوف «الأخضر».

وتوقع دونيس مواجهة صعبة أمام الهلال، الجمعة في الرياض ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن، عادًّا ذلك أمرًا طبيعيًا بعد فترة توقف طويلة.

لكنه وعد بـ «القتال على كل كرة» و«التحلي بالروح الجماعية»، وأقرَّ أنه سيفتقد جهود المصاب مراد الهوساوي واليوناني الموقوف ديميتروس كوربيليس في خط الوسط.

وأصيب الهوساوي قبل انتهاء مشاركة المنتخب السعودي، الذي يدربه الفرنسي هيرفي رينارد، في كأس العرب الأخيرة، التي استضافتها قطر، وطُرِد كوربيليس أمام النصر في الجولة التاسعة، التي شهِدت خسارة فريقه 1ـ4.