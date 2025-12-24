النصر يكتسح الزوراء ويتفرد في غرب آسيا

اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم جولات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 بالفوز 5ـ1 على ضيفه الزوراء العراقي، الأربعاء، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة السادسة.

وبات النصر، الذي يدرّبه البرتغالي جورجي جيسوس، أول فريقٍ في غرب القارة يكسب جميع مبارياته ضمن مرحلة المجموعات من البطولة، التي انطلقت الموسم الماضي.

وافتتح «الأصفر» الخماسية بهدفٍ للجناح الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 12. وأضاف الجناح البرازيلي ويسلي تيكسيرا هدفًا في الدقيقة 19، فيما سجّل المدافع عبد الإله العمري في الدقيقة 29، وبصم المهاجم البرتغالي جواو فيليش على الهدف الرابع في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني، رد النيجيري إبراهيم جباداموسي على اكتساح أصحاب الأرض بهدفٍ للزوراء في الدقيقة 50، قبل ست دقائق من إحراز كومان هدفًا ثانيًا له وخامسًا لفريقه.

ولعِب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، شوط اللقاء الأول، مدشنًا مشاركاته على صعيد البطولة، ودخل المهاجم محمد مران بدلًا منه مع انطلاق الشوط الثاني.

واختتم النصر مرحلة المجموعات بحصد 100 في المئة من نقاطها الـ 18، في سابقةٍ بين فرق مجموعات غرب القارة منذ استحداث المسابقة.

وفي مجموعات الشرق، كسِب جامبا أوساكا الياباني جميع مبارياته في المجموعة السادسة من النسخة الجارية، وهو الوحيد الذي فعلها في شرق القارة لحساب دوري الأبطال 2.

وتصدّر جامبا أوساكا مجموعته برصيد 18 نقطة، مختتمًا لقاءاته الستة في 11 ديسمبر الجاري.