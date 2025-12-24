«شاعر الراية».. والدة نومان تمنحه النجومية

حسمت الحلقة السادسة من برنامج «شاعر الراية» ضمن المرحلة الثالثة، تأهل المتسابقين إلى المراحل المتقدمة من البرنامج، وشهدت الحلقة التي جرت على مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض تأهل المتسابق الكويتي فهد منصور العازمي الذي نال 83.31 في المئة من تصويت الجمهور، فيما خطف بندر بن نومان المطيري من السعودية بطولة الحلقة بتأهله وحصوله على 78 في المئة من تقييم لجنة التحكيم.

وتملك لجنة التحكيم 80 في المئة من نسبة التصويت، فيما يمتلك الجمهور الـ 20 في المئة الباقية.

وشهدت الحلقة تألق كل من منصور العدواني بقصيدة وجدانية امتزجت فيها ثقة الشاعر بخبرة الحياة، فيما أخذ المتسابق عبد الله الجهمي الجمهور إلى رسالة عاطفية مميزة، أما المتسابق الكويتي يوسف جزا الديحاني فألهب حماس الجمهور بقصيدة جزلة في مديح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وألقى المتسابق بندر بن نومان المطيري بطل الحلقة قصيدة عن والدته، في وقت أجمعت لجنة التحكيم على تفرد الشاعر.

ويمنح البرنامج جوائز مالية لعشرة فائزين من المشاهدين في فقرة «المشهد»، بقيمة 10 آلاف ريال لكل فائز.

يذكر أن البرنامج من تقديم سعيد بن مانع ونهى نبيل، وبمشاركة سلطان الهميلي، ويعرض على قناة السعودية ومنصة الأولى وشاهد وإذاعة الرياض.