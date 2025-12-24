البكيرية يحبط العربي.. والأنوار يعادل الباطن

تغلب فريق البكرية الأول لكرة القدم على ضيفه العربي 1ـ0 خلال المواجهة، التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، وشهدت أيضًا تعادل الباطن وضيفه الأنوار2ـ2، الأربعاء.

وعلى ملعبه احتاج البكيرية إلى ركلة جزاء ليسجل منها الكوستاريكي جوناثان مويا هدف المباراة الوحيد في مرمى العربي عند الدقيقة 77.

ورفع البكيرية رصيده إلى 25 نقطة، وقفز إلى المركز الثالث، بينما بقي العربي عند 13 نقطة في المركز الـ 13.

ويستقبل العربي نظيره الوحدة، الثلاثاء، في افتتاح مباريات الجولة المقبلة، فيما يحل البكيرية ضيفًا على جدة.

وعلى ملعبه في حوطة بني تميم حرّم الأنوار ضيفه الباطن من تحقيق الانتصار الأول بعدما فرض عليه التعادل 2ـ2 بعدما أنهى الضيوف الشوط الأول متقدين بهدفي محمد السهلي، وتركي الجلفان عند الدقيقتين 15، 41 مقابل هدف حسام مجرشي.

وفي الشوط الثاني أدرك أصحاب الأرض التعادل من ركلة جزاء سجلها بنجاح البرازيلي تياجو بيزيرا عند الدقيقة 74.

وارتقى الأنوار إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما رفع الباطن رصيده إلى 4 نقاط، وبقي في المركز الـ 17 «قبل الأخير» ويستقبل أبها في الجولة المقبلة، وقبلها يحل الأنوار ضيفًا على العُلا.